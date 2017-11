Türkiye Gazetesi

Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, ayakkabı ve çanta ürünlerine yatırım yaparak yurt dışına açılacaklarını söyledi. Eraslan, basın mensuplarıyla bir araya gelerek Dosso Dossi Holding’in kısa ve orta vadeli planlarını anlattı. Dosso Dossi Shoes adıyla kendi ticari markalarını oluşturacaklarını duyuran Eraslan, ayakkabı ve çantada farklı bir büyüme stratejisi izleyeceklerini dile getirdi.

LALELİ’DE YER HAZIR

Yurt içinde ve yurt dışında gıpta ile izlenen Dosso Dossi Fashion Show için, 30 bin civarında istihdamı bulunan 100’ün üzerinde firmanın üretim yaptığını hatırlatan Eraslan “Biz her yıl iki defa bu firmalarımızı Antalya’da yurt dışından getirdiğimiz 4-5 bin alıcı ile buluşturuyoruz. Fuar dönemlerinde ve sonradan alınan siparişlerle birlikte toplamda 100 milyon dolarlık bir ticarete imza atıyoruz. 10 yılı aşkın bir zamandır başarıyla yürüttüğümüz bu özgün modele dâhil olmak isteyen farklı sektörlerden firmalarımız var. Elbette işin özelliği gereği hepsine olumlu cevap verme imkânımız olmuyor. Ancak çocuk giyimde bir açılım yaptık ve sektörün önde gelen 40 firmasının ürünlerini hem Laleli’deki yeni merkezimizde hem de alanında Türkiye’nin en büyüğü olan online toptan satış mağazamız üzerinden yurt dışındaki alıcılarla buluşturduk. Şimdi benzer bir projeyi ayakkabı ve çantada yapmak için çalışmalarımız devam ediyor. Laleli’de bu işe ayırdığımız bin 500 metrekarelik yeni showroomu, bu proje için hazırlıyoruz. Eğer bir aksilik olmaz ise Türkiye’de ayakkabı ve çanta sektörünün önde gelen 70 firmasının ürünlerini, Ocak 2018’den itibaren Dosso Dossi farkıyla yurt dışındaki alıcılarımıza ulaştırmaya başlayacağız” diye konuştu.

TÜRKLER HER YERDE

Dosso Dossi Shoes markasını yurt dışında büyütmeyi planladıklarını belirten Eraslan, şöyle devam etti: Markalarımız son yıllarda yurt dışında çok başarılı işlere imza atıyor. Bugün dünyanın neresine giderseniz gidin bir Türk markası karşınıza çıkıyor. Bizim Dosso Dossi Shoes markası ile öncelikle hedef pazarımız her zaman olduğu gibi Rusya ve diğer Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri olacak. İlk mağazamızı en geç 2019’da açmayı ve yurt dışında 5 yılda 100 mağazaya ulaşmayı hedefliyoruz.