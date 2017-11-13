Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şirketin Üst Yöneticisi Emin Nassar, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de düzenlenen, "Abu Dabi 2017 Uluslararası Petrol Fuarı ve Konferansında (ADIPEC)" yaptığı açıklamada, Aramco şirketinin on yıl içerisinde petrol ve gaz projelerine 300 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını dile getirdi.

Nassar açıklamasında, yatırımların Suudi Arabistan sınırları içindeki ve dışındaki ortak projelerde olacağını kaydetti.

Dünyanın en büyük petrol firması olan Saudi Aramco, yaklaşık yüzde 5’lik hissesini halka açacak. 1970’de millileştirildiğinden bu yana tamamıyla devletin elinde olan Saudi Aramco, en yakın rakibi Exxon Mobil’e göre on kat daha fazla rezerve ve yaklaşık 2 trilyon dolarlık bir piyasa değerine sahip. 2018’de gerçekleşmesi beklenen halka arz sonucunda elde edilecek gelirin ülkenin varlık fonu olan Suudi Kamu Yatırım Fonu’na aktarılacağı belirtiliyor.

İlerleyen dönemlerde şirketteki yüzde 95’lik kamu payı da bu fona aktarılacak. Fonun yaklaşık 1,9 trilyon dolarlık bir büyüklüğe ulaşması ve bu paranın petrol dışı sektörler için kullandırılması öngörülüyor. Saudi Aramco, başta inşaat olmak üzere enerji haricindeki alanlarda da faal durumda ve son olarak ABD Başkanı Donald Trump’ın Riyad ziyareti sırasında Amerikan firmalarıyla toplam değeri 50 milyar doları bulan anlaşmalar imzaladı.