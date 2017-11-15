Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Euro bugün ne kadar? Euro dolar ne kadar oldu, dolar son dakika durumu, euro dolar fiyatları gibi merak ettiklerinize haberimizde ulaşabilirsiniz. ABD para birimi geçen hafta yükseldiği 3.90 lira düzeyinden, yeni haftaya 3.86 - 3.87 lira aralığına çekilerek başladıktan sonra yeniden tırmanışa geçti. Küresel piyasalarda dün gece 3.9002 lirayı gören dolar yeni günde 3.88 - 3.89 lira aralığına, euro da 4.6005 lira ile yeni rekor düzeye tırmandıktan sonra 4.58 - 4.59 lira aralığına döndü. Borsa İstanbul Endeksi de (BIST 100), dövizdeki tırmanışa karşın yükselişini sürdürdü dünkü işlemleri yüzde 1.18 artışla 110 bin 148 puandan kapattı. İşte dolar ve euro fiyatları

08:05 Dolar TÜFE sınavında

Dolar/TL dün 3,91'i aşıp 3,9106'yı test ederken son işlemde 3,8820'ydi.

Bu sabah ise kur 3,8907'de, Salı'ya göre yatay. Bugün ABD'de Türkiye saatiyle 16:30'da Ekim ayı TÜFE verisi açıklanacak. Aylıkta yüzde 0,1 yıllıkta yüzde 2 beklentisi olan veri, Fed'in para politikasına doğrudan bağlantısı açısından piyasa için oldukça hassas. Bu da saat 16:30'u dolar fiyatlaması açısından global bir sınav saatine çeviriyor.

Dün açıklanan Ekim ayı ÜFE, aylıkta yüzde 0,1 olan beklentilerin üzerinde yüzde 0,4 gelmiş, yıllıkta ise yüzde 2,4 olan beklentiler aşılarak yüzde 2,8 kaydedilmişti.

08:00 Euro/TL 3,60'ı aştı

Diğer taraftan dün TL'de hızlanan satışlar sırasında 4,5960'ı gördü. Euro/TL bu sabah ise 4,60'ı aştı ve 4,6015'i test etti. Son işlemde kotasyon 4,5863, düne göre yatay.

Sterlin/TL de 5,1328'i gördü ve şu sırada 5,1115