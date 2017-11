Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel KAYAOĞLU ANKARA

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, ucuz et satışının başlaması ile birlikte, piyasada et fiyatlarının 35 liraya kadar gerilediğini söyledi. Fakıbaba; TBMM’de bazı gazetecilerle yaptığı sohbetinde, dar gelirlilerin yararlanması için başlattıkları ucuz et satışında gelinen noktayı değerlendirdi. Ucuz et satışı kararından önce, fiyatların 45 lirayı gördüğünü belirten Fakıbaba “Daha düşük fiyata satılıyor. Takip ediyorum. İnsanlar mutlu. Pahalı almak isteyen pahalı alıyor. Ucuza almak isteyen ucuza alıyor” dedi.



AMAÇ REKABET ETMEK DEĞİL

Bakanlık olarak hedeflerinin özel sektörle rekabet etmek olmadığına vurgu yapan Fakıbaba “Doğal serbest piyasa devam ediyor. Biz regülasyonu sağlamak istiyoruz” diye konuştu. Fiyatlar belli bir dengeye oturana kadar, piyasaya et sürmeye devam edeceklerinin altını çizen Fakıbaka, şunları kaydetti: Mesela arpa fiyatı arttığında TMO piyasaya arpa sürüyorsa biz de et fiyatı arttığında piyasayı regüle etmek için piyasaya, ucuz et sağlamak için belirli oranda et sürüyoruz. İki markete ortalama aylık 2 bin ton verecektik ama şu anda 6 bin ton veriyoruz. Ama gerekirse aylık 10 bin tona çıkarabiliriz. Fiyatlar normale oturduğunda biz de görevimizi yapmış oluruz. Şu anda bana göre piyasa iyi. Biftek ile pahalı etle ilgilenmiyoruz. Onu vatandaş kaça alırsa alsın. Bizim amacımız dar gelirli kardeşlerimizin protein ihtiyacı olan kıyma ve kuşbaşını sağlamak. Diğeri ile ilgilenmiyoruz.