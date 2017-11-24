Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazır giyimde kalite, hız ve tasarımla dev markaların üretim üssü olan Türkiye, şimdi de uluslararası marka satın alarak pazarda daha büyük pay almak istiyor. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Hikmet Tanrıverdi, Türkiye’nin, yurt dışında pazarlama ağı kuvvetli olan uluslararası markaları satın alabileceğini belirterek, Ekonomi Bakanlığının yurt dışından marka alımı ile ilgili çalışması olduğunu söyledi. Türkiye’nin bundan böyle her alanda tasarımla büyümesi gerektiğini belirttiği konuşmasında “Birçok ürün, herkes tarafından üretilebiliyor. Ancak ürüne tasarımla fark katılabiliyor. Bizim ucuz maliyetli ürün üreten ülkelere göre avantajımız tasarım gücümüz. Bu da eğitim ve kültürün sonucu. Tasarım eğitimi alan gençlerimiz çoğalıyor. Bu ciddi ve saygın bir meslek. Dünyada saygın modacı ve tasarımcılarımız da var. Bundan sonraki süreçte, hızlı modaya uygun, insanların taleplerini yakalayan tasarımlar yapmamız önemli.” ifadelerini kullandı.

UCUZLUKLA REKABET EDEMEYİZ

Türkiye’nin, ucuz mal üreterek dünyayla rekabet edemeyeceğini belirten Tanrıverdi “Ucuz işçilik olan ülkelerle rekabet etme şansımız yok. Diğer ülkelerle ancak tasarımla fark atabiliriz. Türkiye’nin rakipleri ucuz mal üretmiyor. Bizim önümüzde İtalya var. İtalya’nın kilogram başına ortalama ihracatı 50 dolar. Bizim de 2023’e kadar hedefimiz sektörde kilogram başına ihracatı 50 doların üzerine çıkarmak. Bu rakamı ne kadar yükseltebilirsek, Türkiye sektörde kendisini o kadar geliştirmiş olacak.” dedi.

Batan şirket 200 mağazalı dev oldu

Türkiye’nin yurt dışında pazarlama ağı kuvvvetli olan uluslararası firmaları alabileceğini, bu konuda Ekonomi Bakanlığının yurt dışından marka alım desteği bulunduğunu hatırlatan Tanrıverdi şunları söyledi: Eximbank, uzun vadeli kredi veriyor ama kredi alma şartlarının yumuşatılması lazım. Bir firmamız İngiltere’de batan bir şirket aldı ve 200’ün üzerinde mağazası olan bir marka oldu. Bu tür başarılı örnekler var. Bunları çoğaltabiliriz. Türkiye üretimde çok hızlı ve moda üretiyor. Hız ve tasarım en büyük avantajlarımız. Hem küçük hem büyük siparişlerde hızlı üretim, esnekliğimizi gösteriyor. Dijitalleşme ile daha da hızlanacağız. Modayı takip edip hızlı ürün üretmelisiniz.