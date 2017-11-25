Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu koddan, yumurtanın “organik”, “kümeste kafessiz” ya da “kafesli” yetiştiricilikle üretilip üretilmediği anlaşılacak. Kod, işletme ve kümes numarası kümeste veya gerekli tedbirleri almak şartıyla aynı işletmeye ait tasnif veya paketleme tesisinde yazılacak. Yetiştirme metodu kodu, işletme ve kümes numarası yazılmamış A sınıfı yumurta, toptan veya perakende olarak satışa arz edilemeyecek. Yetiştirme metodu kodu, A sınıfı yumurtanın etiket bilgilerinde (0: organik yetiştiricilik gibi) açıklanacak. Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, yumurta ürünleri üretimine dair işletme onay belgesi almış sıvı yumurta ve işleme tesisleri, “gıda sanayi” olarak tanımlandı. Tebliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecilerine, 16 Nisan 2018’e kadar tebliğ hükümlerine uyum sağlama zorunluluğu getirildi.