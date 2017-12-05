Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kar kapıya dayandı, çetin kış şartları ülke genelinde etkili oluyor. Peki hem güvenli, hem de daha ekonomik nasıl ısınılır? Kombide nasıl tasarruf edilir? Doğalgaz faturası nasıl azaltılır? İşte doğalgaz faturasını düşürmenin yolları...





ISI YALITIM LEVHALARI

Isı kayıplarının en fazla olduğu noktalar radyatör arkaları. Yapı marketlerden kolaylıkla temin edinilecek bu ısı yalıtım levhalarını radyatör arkalarına yerleştirerek önemli miktarda ısı kaybını kaybını önlemiş ve doğalgazda tasarruf sağlamış olursunuz.





PERDELER RADYATÖRDE BİTMELİ

Perdelerin radyatör üzerinde sonlandırılması gerek. Zemine kadar inip, radyatörün önünü kapatmamasına dikkat edilmeli.





RADYATÖR İLE KOLTUK MESAFESİNE DİKKAT

Radyatör ile koltuk arasında 20-25 santim açıklığın olması lazım ki sağlıklı bir ısınma gerçekleşebilsin.





HER ODADA FARKLI ISI

Çocuk odalarını farklı sıcaklıkta yatak odalarını farklı sıcaklıkta tutabilirsiniz. Bunu ayarlabilmenin en sağlıklı yöntemi termostatik vanalar.





HAVALANDIRMA MENFEZİ ÖNEMLİ

Hem verimli hem güvenli kullanım için havalandırma menfezleri son derece önemli. Kullanıcılar toz, soğuk, rüzgardan dolayı bunu kapatıyorlar. Bu da son derece tehlikeli.





Uzmanlara göre, güvenli kullanım için kombilere gaz dağıtım şirketinin bilgisi dışında müdahale edilmemeli, yer değişikliği yapılmamalı.