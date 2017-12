Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür İSTANBUL

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda düzenlediği bugün Türkiye İnovasyon Haftası ICC-İstanbul Kongre Merkezi’nde başlıyor. Dört gün boyunca sürecek etkinlikte Arçelik’in Tayvan’daki AR-GE merkezinde geliştirilen Mobil EKG Takip Sistemi BeyondCare ilk defa görücüye çıkacak. Holter cihazının yerine alması beklenen BeyondCare, hastaların kalp ritmi, solunum, aktivite, vücut sıcaklığı gibi yaşamsal verilerinin 7 gün boyunca uzaktan takip edilmesine imkân sağlıyor. BeyondCare’ın Amerikan Gıda ve Sağlık Kurumu (FDA) onaylı bir cihaz olduğunu belirten Arçelik A.Ş. Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Öztürk, “Dijital yeteneklerimizi ve Nesnelerin İnterneti (IoT) konusundaki birikimlerimizi birleştirerek kullanımı kolay bir sağlık ürünü geliştirdik. İlk klinik çalışmalarını Koç Üniversitesi Hastanesi’nde gerçekleştirdik. Sağlık bakanlığından da onay bekliyoruz. İlk etapta doktorlar ve hastanelerin kullanımına sunacağız. Yurt dışına da açılmayı düşünüyoruz. BeyondCare, hastaların kalp ritmi, solunum, uyku aktivite, vücut sıcaklığı gibi yaşamsal verilerinin 7 gün boyunca uzaktan takip edilmesine imkân sağlıyor. Sadece 14 gram ağırlığındaki ürün, suya dayanıklı kablosuz tasarımıyla kalp üzerine yapıştırılarak kullanılıyor, günlük hayatı kısıtlamıyor. Yapılan ölçümler, anlık veri izleme özelliğiyle gerçek zamanlı olarak da takip edilebiliyor. Bu sayede doktorlar hastaların yaşamsal verilerini dilediklerini yerden anlık olarak izleyebiliyorlar” diye konuştu.

Türkiye’de yaklaşık 3,5 milyon kalp hastası bulunduğunu ifade eden Öztürk, “Bu sayıya her yıl 140 bin hasta ekleniyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) araştırmalarına göre önlemlerle her 4 vakadan 3’ünü engellemek mümkün. Biz de insanı odağına alan bir şirket olarak, müşterilerin ihtiyaçlarını anlayıp AR-GE ve inovasyon gücümüzle hayatta en önemli önceliğimiz olan sağlık alanında yararlı bir hizmet sunmak istiyoruz. Pazarı tanımak, teknolojik yetkinlikleri kullanıcılar için faydalı ürün ve hizmetlere dönüştürebilmek bizler için başarının temel anahtarı. BeyondCare Mobil EKG Takip Sistemleri’nin sağladığı dijital sağlık altyapısı ile sunduğumuz veriye dayalı yeni nesil ürün ve hizmetimiz hastaların ve doktorların hayatını kolaylaştıracak” dedi.