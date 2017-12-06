Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar euro ne kadar diye vatandaş her gün merak ediyor. Dün düşüş yaşayan dolar ve euro yeni günde de etkisini hissettiriyor. Piyasalarda Merkez Bankası'nın faiz artıracağına yönelik beklenti fiyatlanıyor. Bu doğrultuda kur ve faizde ‘aşağı’, borsada ‘yukarı’ yön isteği dün de sürdü. Haftaya 3,94 ile başlayan dolar/TL, Merkez’i harekete geçireceği düşünülen kasım enflasyonu sonrası düşüşe geçti. Önceki gün 3.90’ın altına inen kur, dün gün içerisinde 3,84 seviyelerine kadar geriledi. Böylece dolar/TL’de bir günde 10 kuruş düşüş yaşandı. Hızlı çekilmenin ardından öğleden sonra toparlanma gösteren dolar gün sonuna doğru 3,87 seviyelerinde dengelendi.

09:25 Borsada bugün ne bekleniyor?

BIST100 endeksi dün 106 bin 766'ya kadar yükseldi ve günü 106 bin 260'da yüzde 0,99 yükselişle tamamladı.

ABD'de Türkiye ETF'i yüzde 1,40 yükseldi, Gelişen Piyasalar ETF'i ise yüzde 0,07 geriledi.

Analistlerin yeni güne dair beklentileri şöyle:

Şeker Yatırım

"Endeks kısa vadede 104.600 üzerinde kaldıkça tepki yükselişini 107.800-108.200 aralığına kadar devam ettirmesi beklenmektedir. Kısa vadeli göstergelerdeki pozitif görünüm geri çekilmeler olsa da tepki yükselişinin devam edeceğine işaret ediyor. Ancak momentumdaki zayıflama gün içinde endekste yükseliş sonrası kar satışlarının oluşabileceğine işaret ediyor.

Kısa vadede 107.500-107.800 aralığına olası yükselişler bu nedenle kar satışı fırsatı olarak takip edilmelidir. Endeksin gün içinde 105.600 altına sarkması durumunda satışların 104.600'lere doğru güç kazanması beklenmektedir. Bu seviye altındaki kapanışlarda satış baskısının 103.000 altına doğru devam etmesi bekleneceğinden bu seviye kısa vadeli pozisyonlar için zarar-kes seviyesi olarak takip edilmelidir. Gün içinde 104.600'lere doğru gerileme trade amaçlı yeni pozisyon açmak için alım fırsatı olarak izlenebilir. Eksin güne pozitif eğilimle başlamasını ve gün içinde tepki yükselişi eğilimini devam ettirmesi beklenmektedir. Ancak gün için 107.500 ve üzeri yükselişlerde satış baskısı oluşması beklenir."

Ziraat Yatırım

"Kısa vadeli yakalanan momentum ile birlikte dün orta vadeli ortalamaların yoğun olarak bulunduğu seviyeleri test eden endekste, söz konusu ortalamaların bulunduğu 106.600/800 güçlü direnç bölgesi olarak takip edilebilir. Bu bölgenin hacimli bir şekilde geçilmesi 200 saatlik ortalamanın geçtiği 107.700 seviyesini gündeme getirebilir. Endeks, gün içerisinde 105.600 desteğinin üzerinde kaldıkça, söz konusu direnç bölgesini kırma denemeleri yapabilir. Aksi durumda, 105.600 seviyesinin altında kar satışları belirginleşebilir. Destekler 105.200 ve 104.500 seviyelerinde. Endeksin güne yatay bir görüntüyle başlamasını bekliyoruz."

08:25 Gösterge tahvil faizinde sert gerileme

22 Kasım'da yüzde 14,34'teki gösterge tahvil faizi dün yüzde 13,28'e kadar geriledi, son olarak yüzde 13,32'de.

Zirveden dibe gerileme 106 baz puan oldu.

08:30 Dolarda ABD hükümetinin kapanması endişesi etkili

Dolar ABD'deki vergi reformu yasa tasarısının Kongre'de ilerleme kaydetmesine rağmen devlet hizmetlerinin ödenek yetersizliği nedeniyle durdurulması ihtimalinin oluşturduğu endişelerle sınırlı değer yitirdi.

08:15 Global piyasalarda öne çıkanlar

Asya borsaları teknoloji hisselerindeki zayıf seyrin etkisiyle ekside kapanan Wall Street'i izleyerek geriledi. Bakır fiyatındaki gerileme de Asya piyasalarındaki risk iştahını azalttı.

Japonya Nikkei225 endeksi demir dışı metal üreticilerinin hisselerindeki gerilemenin de katkısıyla yüzde 2 düştü. Japonya hariç MSCI Asya-Pasifik bölgesel gösterge endeksi yüzde 1,1 ekside.

ABD borsalarında yatırımcılar teknoloji şirketlerinin hisselerinden çıkarak ABD'deki vergi indirimi yasa tasarısından fayda görmesi en olası bankacılık ve perakende sektörü hisselerine kayıyorlar. Geçen haftadan bu yana yüzde 4 gerileyen S&P 500 teknoloji sektörü endeksi dün seans içinde 1,4 yükselse de kazanımlarını kapanışta geri vererek ancak yüzde 0,2 artıda kapanabildi. S&P 500 endeksi bu hareket sonucu art arda üçüncü defa ekside kapandı. Dow Jones ve Nasdaq endeksleri de geriledi.

08:10 TL'de günün ilk işlemleri

Bu hafta başında 3,9456'yı test ettikten sonra yönünü aşağı çeviren Dolar/TL, enflasyonda tarihi rekor sonrası piyasanın "en kötü geride kaldı" beklentisini Merkez'den ek sıkılaşma öngörüsüyle birleştirmesiyle birlikte 3,8395'e kadar geriledi.

Dolar kuru son işlemde de 3,8473. Bugün şu ana kadar işlem aralığı 3,8395-3,38483 oldu.

Euro/TL 4,5366'ya kadar geriledikten sonra bugün 4,5554'te.

Sterlin/TL de 5,16'da.