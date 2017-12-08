Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA

TBMM’de bazı gazetecilerle sohbet eden Şimşek, “Enflasyonun yükselişinde Türk lirasının değer kaybı, petrol fiyatlarındaki artış ve gıda fiyatları etkili oldu. Kurdaki artış da önemli ölçüde batı dünyası ile olan ilişkilerimizin zedelenmesi ihtimaline binaen bir fiyatlama olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye-AB ilişkileri kesintiye uğrar mı, İran’la olan ticaretten dolayı yaptırım olur mu kaygısı başladı. Sonuçta AB ile ilişkiler kesintiye uğramadı, rayına giriyor tekrar. ABD’de devam eden bir dava var, bu türden krizleri ve stresleri de aşabilecek durumdayız” dedi. Enflasyonla ilgili alınacak tedbirlerin olduğunu anlatan Şimşek, şöyle devam etti: Özellikle taze meyve sebze, oynaklığın yüksek olduğu alan. Ona göre gümrük tarifelerini değiştiriyoruz. Önümüzdeki dönemde baz etkisi, gıda komitesinin aldığı tedbirler, Merkez Bankasının atacağı adımlar ve küresel ilişki ağımıza ilişkin endişelerin azalmasıyla birlikte, enflasyonun düşüş trendine girme ihtimali yüksektir. Bu trendin aralık ayından itibaren kendisini göstereceğini, ilk çeyrekte net olarak görüleceğini düşünüyoruz. Türkiye’nin orta ve uzun vadeli potansiyeli son derece parlaktır. Siyasi istikrar var ve gerekli tedbirler zamanında alınıyor. Türkiye 15 Temmuz’u yaşadı, zor bir yıldı geçen sene... En sıkıntılı dönemi geride bıraktık. Kaygılar, temeli olmayan korkulara, şüphelere dayanıyor. Hemen hemen bütün alanlarda, iyileşme var. Böyle bir konjonktürde olumsuzu düşünmek, olumsuzu fiyatlamak çok sağlıklı değil.