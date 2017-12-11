Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TCMB'nin faiz artıracağı beklentisinin güçlenmesiyle geçen hafta gerileyen dolar/TL, 3.94 seviyesinden 3.8270'e kadar indi ve haftayı yüzde 2,4'lük düşüşle 3,83 liradan tamamladı. Dolar/TL bu sabah 3,82'nin üzerinde işlem görüyor. Euro ise 4,5120 seviyesinde yer alıyor.

07:35 TL'de günün ilk işlemleri

Dolar/TL bu sabah 3,8343'te, geçen haftaya göre yüzde 0,10 ile sınırlı düşüşte. İşlem aralığı 3,8323-3,8406 oldu.

Euro/TL ise 4,5173 ve Sterlin/TL 5,1377 ile yatay.

Türk Lirası'nda bu hafta yoğun veri akışı takip edilecek. İlk iki veri saat 10:00'da, TÜİK'in açıklayacağı 3. çeyrek GSYH ve TCMB'nin açıklayacağı Ekim ayı ödemeler dengesi olacak.

Beklenti 3. çeyrekte yüzde 8,5 büyüme. 2. çeyrekteki büyüme ise yüzde 5,1'di. Eylül'de 4,53 milyar dolar cari açık ardından Ekim beklentisi ise 4,05 milyar dolar.

Bunun ardından, Çarşamba akşamı Fed'in faiz artırımı kararına yüzde 100 olasılıkla fiyatlama yapılan Aralık FOMC toplantısının sonucu izlenecek. Perşembe günü ise gözler içeride TCMB PPK kararı, dışarıda ise ECB'de olacak.