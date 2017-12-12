Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Projeyle ilgili yetkililerden bilgi alan Dönmez, burada yaptığı konuşmada, santral ile bölgenin çehresinin güzelleşip, refah düzeyinin büyük ölçüde artacağını söyledi. Dönmez, Rus ve Türk tarafları olarak iş birliği içinde çalışmalara devam ettiklerini belirterek “Akkuyu NGS inşaatının en yoğun olduğu esnada yaklaşık 10 bin kişiye ve işletme sırasında ise yaklaşık 3 bin 500 kişiye iş imkânı sağlanacak. Bunun çoğunluğu ise Türk vatandaşı olacak” dedi. Lihaçev ise, 2 Aralık’ta birinci ünite reaktör binası temel çukuru çalışmalarının tamamlandığını söyledi. Projenin Türk şirketleri için önemli iş fırsatları sunduğunu dile getiren Lihaçev “Ön değerlendirmelere göre, Akkuyu NGS projesi kapsamındaki çalışmaların yüzde 35-40’ı Türk şirketleri tarafından karşılanabilecek ve bu iş kapsamının parasal karşılığı takriben 6-8 milyar dolar olacak. 350’nin üzerinde Türk şirketi, proje kapsamında potansiyel tedarikçi şirketler listesinde yer almak üzere başvuruda bulunmuş olup, bu şirketlerden bazıları NGS alt yapı çalışmaları kapsamında ilk siparişleri almışlardır” ifadelerini kullandı.