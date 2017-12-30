Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Türkiye-AB ilişkilerinin bugün ortaya koyduğu tablonun üzüntü verici olduğunu belirterek “Şimdi yeniden Türkiye-AB ilişkilerinde yeni bir sayfa açılmaya çalışılıyor. Önümüzdeki sene daha iyi tabloları göreceğiz” dedi. Bozkır ‘Türkiye’nin AB ve Yunanistan ile ilişkileri’ hakkında soruları cevaplandırdı. Ülkeler arası siyasette ilişkilerin iyi olmasını ya da olmamasını ortak çıkarların tayin ettiğini dile getiren Bozkır “Nedir bu çıkarlar? AB-Türkiye arasında Gümrük Birliği’nden kaynaklanan çok önemli bir ticaret var. 150 milyar dolar ticaret hacminden bahsediyoruz. Gümrük Birliğini güncelleştirdiğimiz zaman, bu ticaret hacmi 300 milyar dolara çıkar” diye konuştu. Bozkır, Türkiye’nin askerî güç, genç nüfus, enerji, ticaret ve ekonomi büyüklüğüyle AB’ye çok büyük katkılarının olacağını bildirdi. Vatandaşların günlük yaşamını etkileyen olumlu standartların, AB sayesinde Türkiye’nin gündemine geldiğini belirten Bozkır “Bu nedenle ‘AB’ye üye olalım’ anketlerde daha fazla çıkıyor. Bu ilişki, böyle bir ortak çıkarlar varken devam etmeli” ifadesini kullandı.