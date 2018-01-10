Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz yaptığı açıklamada, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un hükümlerine aykırı hareket edenlere uygulanacak idari para cezalarının yeniden değerlenme oranında yükseldiğini ve 1 Ocak'tan itibaren yüzde 14,47 artırılarak uygulanmaya başladığını söyledi.



Yılmaz, Tüketici Hakem Heyetlerinin bağlayıcı karar üst sınırlarının değiştiğini ifade ederek, ilçe hakem heyetlerine başvuru üst sınırının 4 bin 570 lira, il hakem heyetlerine başvuruda ise 6 bin 860 lira olarak belirlendiğini belirtti.



Yeni dönemle ilgili bazı cezalara değinen Yılmaz, şöyle konuştu:



"6502 Sayılı Tüketici Kanunu'nda tüketicinin bilgilendirilmesi esastır. Mal ve hizmet satış sözleşmelerinde tüketicinin hakları konusunda bilgilendirilmemesi, tanıtma ve kullanma kılavuzunu vermeden yapılan satışlar, mal satışından sebepsiz kaçınma, taksitli satışlarda tüketicinin cayma hakkı konusunda bilgilendirilmemesi, fiyat etiketinin konulmaması, kredi ve konut finansmanı sözleşmesi öncesi bilgi formunun verilmemesi, erken ödemelerde faiz ve komisyon ücretlerinin düşürülmemesi, hayat sigortasının zorunlu yapılması durumunda 274 lira ceza verilecek."



Yılmaz, tüketicinin kredi kullanırken cayma hakkı konusunda bilgilendirilmemesi, iş yeri dışında yapılan kapıdan satışlarda sözleşme tarihinin tüketici tarafından yazdırılmaması, faiz oranlarının tek taraflı keyfi olarak değiştirilmesi, erken ödeme kurallarına bankanın uymaması, tüketicinin rızasına rağmen sigorta yapılması, kredi hesaplarından masraf alınması, hesapların rızası dışında açılması, devre tatil amaçlı taşınmazların geç teslim edilmesi durumunda da cezaların bin 380 liraya çıktığını dile getirdi.