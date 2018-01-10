Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emlak Konut GYO güvencesiyle Sıtar İnşaat, Aslan Yapı ve Torkam İnşaat ortaklığında geliştirilen Ebruli Ispartakule, düzenlenen tanıtım toplantısının ardından satışa sunuldu.

Toplantıda konuşan Kurum, 600 milyon TL yatırım bedeliyle inşa edilen projenin yüzde 22'si olan 132 milyon liranın Emlak Konut payı olacağını aktararak, "Emlak Konut olarak, gelişim akslarında yeni projeler üretilmesi konusunda büyük rol oynuyoruz. Bu akslardan birinin de İstanbul'un yükselen değeri, planlı alt yapısı, kentsel hizmetleri ile ön plana çıkan Ispartakule olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ebruli Ispartakule'nin bölgesi itibarıyla ayrı bir öneme sahip olduğuna işaret eden Kurum, şunları kaydetti:

"Atatürk Havalimanı'na, 3. Havalimanı'na, Kuzey Marmara bağlantı yoluyla Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne 15-20 dakika ve yürüme mesafesindeki metroyla İstanbul'un her lokasyonuna kolaylıkla bağlanabileceğiniz, 724 konut ve 52 cadde mağazasından oluşan bir hayal dünyası ortaya çıkarıyoruz. Toplamda 47 bin 168 metrekare alan üzerinde gerçekleştirilecek Ebruli Ispartakule projemizde evlerin cadde mağazalarıyla çevrili olduğu bir meydan, ağaçların ve süs havuzlarının bulunduğu 6 bin metrekarelik park ve özellikle araç trafiğine kapalı alanlarda çocuklarımızın ve gençlerimizin keyifle zaman geçireceği sosyal alanlar mevcut."

Kurum, Ebruli Ispartakule projesinin Emlak Konut'un bölgedeki son parseli olduğunu belirterek, "Onun dışında bir parselimiz yok. Dolayısıyla buradaki inşa faaliyetlerimizi hemen hemen bitiriyor olacağız." ifadelerini kullandı.

- "84 ay 0 faiz kampanyası yapacağız"

Sıtar İnşaat İcra Kurulu Başkanı Müslim Güzel de söz konusu projede Emlak Konut'un desteğiyle 84 ay 0 faiz kampanyası yapacaklarını aktararak, "500 bin liralık bir daire; yüzde 10 peşin, yüzde 10 bir yıl, yüzde 10 iki yıl ve yüzde 5 de iki buçuk yıl sonra ödemek koşuluyla geriye kalan fiyat 84 ay 0 faiz ile taksitlendiriliyor." bilgisini verdi.

Güzel, dairelerin yüzde 10'unun satıldığını kaydederek, şunları söyledi:

"İstanbul’un gelişen yüzü olarak nitelendirilen Ispartakule, TEM Otoyoluna 2 kilometre mesafede olması ve metronun da bölgeye gelmesi ile birlikte ulaşılabilirliği kolay katma değeri yüksek bir projeye imza attığımızın bilincindeyiz. Uzun süren bir projelendirme aşamasının ardından, bölgede yeni bir konsept oluşturmak için büyük emek harcadık ve Ebruli Ispartakule projemiz tamamlandığında sakinlerinin günlük ihtiyaç ve konforu için her türlü imkanı sunan, ulaşılabilirliği kolay, merkezi, içerik ve donanım anlamında güvenli bir proje olacak."

- Ortak alanların aydınlatılmasında yenilenebilir enerji kullanılacak

Verilen bilgiye göre, Ebruli Ispartakule, 41 bin 168 metrekare arsa alanı üzerinde inşa ediliyor. 4 katlı konaklar ile 28 katlı blokların yer aldığı Ebruli Ispartakule'de 114 metrekareden başlayan 2+1, 162 metrekareden başlayan 3+1 ve 192 metrekareden başlayan 4+1 olmak üzere 724 daire ve 52 cadde mağazası yer alıyor.

Yaklaşık yüzde 65'i peyzaja ayrılan Ebruli Ispartakule'de, tanıtım dönemine özel metrekare başlangıç fiyatı 3 bin 500 lira olarak belirlendi.

Projede ortak alanların aydınlatılmasında yenilenebilir enerji kullanımı devreye girerken otoparklarda da elektrikli şarj üniteleri yer alacak. Ebruli Ispartakule'de ayrıca, lavabo ve banyo suları gri su arıtma havuzunda arıtılarak peyzaj ve bahçe sulamasında değerlendirilecek.