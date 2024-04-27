Romanya doğalgazına Türk şirket imzası! Karadeniz kıyısı-Podişor doğalgaz hattında ilk boru indirildi

Kalyon Holding’in üstlendiği Karadeniz Kıyısı - Podişor Doğalgaz Boru Hattı projesinde ilk boru Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katıldığı törenle indirildi.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ CALARAŞİ'NİN HABERİ - Kalyon Holding’in üstlendiği Karadeniz Kıyısı - Podişor Doğalgaz Boru Hattı projesinde dün boru indirme töreni gerçekleştirildi. Romanya’nın Calaraşi Bölgesi’nde düzenlenen törene katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk inşaat sektörünün yurt dışında tamamladıkları birçok prestijli proje ile uluslararası arenada iş dünyasının yükselen yıldızı hâline geldiğini söyledi.

Yılmaz “Yapım bedeli yaklaşık 500 milyon avro olan bu doğalgaz boru hattı, Avrupa’nın hâlihazırda en büyük boru hattı projesi. Yıllık 12 milyar metreküpü aşkın kapasitesiyle Podişor Doğal Gaz Boru Hattı Projesi, gerek Romanya gerekse de AB açısından stratejik bir öneme sahip. Projenin tamamlanmasıyla Romanya’nın Karadeniz’de yer alan doğalgaz rezervlerinde yapacağı kapasite artırımı ile çıkaracağı ilave gazın ülkenin iç kesimlerindeki bağlantı noktalarına ulaştırılması ve aynı zamanda AB ve Romanya’nın artan gaz ihtiyacının karşılanması sağlanacak.

Çelik boru temininin de büyük oranda Türkiye’den sağlandığı proje kapsamında, aynı zamanda yaklaşık 1.200 kişi istihdam edilmiş olacak” dedi. Romanya’nın, Avrupa ve Balkanlarda siyasi, ekonomik, askeri ilişkilerin yanı sıra gönül bağlarının da en üst düzeyde olduğu ülkelerden biri olduğunu ifade eden Yılmaz “Türk müteahhitlik firmaları Romanya’da hâlihazırda toplam 11 milyar dolar değerinde 211 proje üstlenmiş durumda. Üçüncü ülkelerden gelen Türk sermayesini de dâhil ettiğimizde, Türk şirketlerinin 7,5 milyar dolar civarında Romanya’da doğrudan yatırımı söz konusu. Ticari alana baktığımızda, geçen yıl 10 milyar doları aşkın bir ticaret hacmine sahibiz. Bu hacim, bu yılın ilk 3 ayında 3 milyar dolar civarına ulaşmış durumda. Bu yılı 12 milyar doların üzerinde bir ticaret hacmi ile bitirmiş olacağız” açıklamasını yaptı.

KALYONCU: ÜLKEMİZİN MÜHENDİSLİK GÜCÜ

Projenin Avrupa’nın ve Romanya’nın artan gaz ihtiyacını karşılamak ve enerjide arz güvenliğini sağlamak adına stratejik bir öneme sahip olduğunu ifade eden Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu da “Bu projede gösterdiğimiz başarı, sadece şirketimizin değil, ülkemizin mühendislik kapasitesi ve gücünü de tüm dünyaya göstermekte” dedi. Kalyoncu, söz konusu projenin Haziran 2025’te tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.

12 MİLYAR METREKÜPÜ AŞAN KAPASİTE

Romanya’nın Karadeniz Kıyısı - Podişor Doğal Gaz Boru Hattı ihalesini Kalyon Holding, 2020’de kazanmıştı. SNTGN TRANSGAZ ile imzaların atılmasının ardından projenin inşası haziranda başlamıştı. Projede, 308 kilometre uzunluğunda 48 ve 40 inçlik boru çapına sahip olan Tuzla - Podişor Doğalgaz Boru Hattı inşa ediliyor. Yıllık 12 milyar metreküpü aşkın kapasiteye sahip olacak hattan taşınacak gaz ile Romanya’daki tüketimin önemli bir kısmı karşılanacak. Ayrıca hat, BRUA koridoru (Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Avusturya üzerinden geçen koridor) ile birleşecek.