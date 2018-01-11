Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Türkiye’nin önde gelen ve bilinen markalarına sahip 10 şirketin halka arz için başvurduğunu ve bu sayının artmasını beklediklerini söyledi. Şirketlerin, başta pay halka arzı olmak üzere sermaye piyasaları ile ilgili çekincelerini öğrendiklerini ve bu çekinceleri gidermek için çaba sarf ettiklerini dile getiren Karadağ “2017 yılında 3 şirket halka arz olarak borsada işlem görmeye başladı ve toplam 1,2 milyar TL fon sağladılar. Önümüzdeki dönemde, bunun çok üstünde halka arzlar gerçekleşecek. 900’e yakın şirketin yöneticisiyle görüşmeler yapıldı. Özellikle enerji ve sağlık sektöründe büyük ölçekli halka arzlar bekliyoruz. Halihazırda ülkemizin önde gelen ve bilinen markalarına sahip 10 şirket, paylarının halka arz edilerek borsada işlem görmesi için başvuru yapmış bulunmaktadır. Yakın gelecekte, ilave müracaatların gelmesini de bekliyoruz” dedi. Karadağ, Borsa İstanbul AŞ’nin halka arzıyla ilgili olarak da Türkiye Varlık Fonu (TVF) önderliğinde çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

BORSADA TREND SÜRECEK

Son yıllarda atılan adımlar ile birlikte sermaye piyasalarındaki gelişmelerin BIST 100 endeksine de yansıdığını ifade eden Karadağ, “Yeni düzenlemeler sayesinde, katılım tabanının genişlediği, güven ortamının hakim olduğu bir yolda ilerliyoruz. 2018 ve devamında yeni ve güçlü halka arzlarla sermaye piyasamız daha da büyüyecek. Bunun yanında, ülkemiz tüm olumsuz koşullara rağmen, bu yılın üçüncü çeyreğinde ciddi bir büyüme oranı yakaladı. Tüm bu faktörleri bir arada değerlendirdiğimizde, borsada yakaladığımız güzel trendin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini düşünüyorum” diye konuştu.

SANAL PARALAR BORSAYA GİREMEZ

Karadağ, kripto paraların yatırım aracı olarak görüldüğünü anacak bunun oldukça tehlikeli olduğunu söyledi. Bitcoin alım satım platformlarının BDDK, SPK gibi kurumların düzenleme ve denetimlerine tabi olmadığını ifade eden Karadağ, gelişen teknolojileri takip ettiklerini, ancak bu haliyle kripto para birimlerinin borsada işlem görmesinin mümkün olmadığını vurguladı. Karadağ “Biz Borsa İstanbul Grubu olarak, öncelikli olarak Bitcoin’in altyapısını oluşturan blockchain teknolojisiyle ilgili çalışmaları değerlendiriyoruz. Takas İstanbul bünyesinde, Blockhain Çalışma Grubu oluşturduk. Bu çalışma grubunda da neler yapılabileceği tartışılıyor” dedi.