Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cabir Turğut

Fransa’nın Cannes şehrinde 13-16 Mart tarihleri arasında düzenlenecek uluslararası gayrimenkul fuarı MIPIM 2018 öncesi sektörün büyük oyuncuları, STK’lar ve cazibe merkezi olmaya odaklı şehirlerin belediye başkanları İstanbul’da bir araya geldi. Türkiye’yi bu fuarda en iyi şekilde temsil etmek için izleyecekleri yol haritasına ilişkin fikir alışverişinde bulunan paydaşların ortak vurgusu, gayrimenkul sektörünün ulusal sınırlarda büyümesi ve farklı coğrafyalara taşınması oldu. Ülkelerin yerine, kentlerin yeni ekonomik güç olarak konumlanacağı yeni dünya düzeninde Türkiye’nin bir değil, birçok şehirle yer alacağına dikkat çekildi. Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı ve JLL Türkiye Ülke Başkanı Avi Alkaş, MIPIM 2018’de 500’e yakın şehir ve ilçenin temsil edileceğini belirterek “Uluslararası bu yarışta Türk coğrafyaları olan Balıkesir, Gaziantep, Hatay, İstanbul ve Beyoğlu dünya çapındaki projeleriyle ilgi odağı olacak” dedi. Firmaların yöneticileri ve çalışanlarına da seslenen Alkaş “Bu fuarlar çalışmak için, gezmek için değil. Şirketler bu işlere çok ciddi para harcıyor. Ama bakıyoruz ki herkes arazi. MIPIM’e gezmeye değil, iş yapmaya gidiyoruz” diye konuştu.



4 BİN GÖRÜŞME YAPILACAK

Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer de Türkiye’nin MIPIM’de bin 600 metrekarede 250 kuruluş ve 700’e yakın kişiyle temsil edilmesini güçlü bir beklenti olarak dile getirdi. Aközer, geçen sene 3 bin 500 olan “B2B” sayısının 4 bine yükseltilmesinin hedeflendiğini vurguladı. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, 25 proje ve 25 firma ile MIPIM 2018’de yer alacakları bilgisini paylaşırken, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de mümkün olduğunca şehirlerinin rekabet gücünü artıracak büyük yatırımları desteklemeye çalıştıklarını söyledi. İTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dursun Topçu ise İstanbul Gayrimenkul Tanıtım Çadırının, bir kez daha MIPIM’in en gözde yerlerinden biri olan Paris ve Londra Çadırları arasında 685 metrekarelik büyüklüğüyle yer alacağını ifade etti.