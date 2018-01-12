Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 0,06'lık hafif düşüşle tamamladı. Endeks 74 puanlık azalışla 114 bin 644 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 7,1 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 0,53 değer kazandı. Holding endeksi ise yüzde 0,30 azaldı.