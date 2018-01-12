Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 0,06'lık hafif düşüşle tamamladı. Endeks 74 puanlık azalışla 114 bin 644 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 7,1 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 0,53 değer kazandı. Holding endeksi ise yüzde 0,30 azaldı.
Borsa haftayı yatay tamamladı
12.01.2018 - 19:28 | Son Güncelleme: 12.01.2018 - 19:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa haftanın son iş gününü yüzde 0,06'lık hafif düşüşle tamamlandı.
Etiketler : borsa istanbul,ekonomi haberleri,
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