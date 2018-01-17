Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Hava Yolları'ndan (THY) yapılan açıklamaya göre, Moldova’nın en büyük havayolu şirketi ve bayrak taşıyıcısı Air Moldova ile 29 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kod paylaşımı anlaşması imzalandı.

Bu anlaşma ile Türk Hava Yolları ve Air Moldova, İstanbul-Kişinev v.v. hattında karşılıklı olarak bir diğerinin seferine kendi uçuş kodunu koyabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Air Moldova ile ortak uçuş partneri olmalarının kendileri için memnuniyet verici olduğunu belirterek, "İnanıyoruz ki bu anlaşma Air Moldova ile halihazırda süregelen iyi ilişkilerimize katkı sağlayacak ve ayrıca ticari iş birliğimizi de bir adım öteye taşıyacaktır. Anlaşmanın hayata geçirilmesi sonrasında düzenlenecek ortak uçuşlar sayesinde yolcularımızın daha fazla uçuş alternatifinden faydalanabilecek olmaları ise uçuş konforlarını daha da artıran önemli bir imkan olacaktır." ifadelerini kullandı.

Air Moldova Genel Müdürü Iulian Scorpan ise "Air Moldova olarak Türk Hava Yolları ile uzun dönemdir devam eden iş birliğimizi bu kod paylaşımı anlaşması ile bir üst seviyeye taşımaktan mutluluk duyuyoruz. Bu iş birliğine büyük değer veriyor ve mevcut yolcu portföyümüze ilave olarak sunacağımız seyahat çözümleri ile yatırımımızı sürdürmeyi amaçlıyoruz. Aynı zamanda, iş çevrelerine de Moldova ve Türkiye’deki yatırımlarını hayata geçirip, geliştirmeleri adına teşvik sağlamayı umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Başlangıçta her iki havayolu, İstanbul-Kişinev v.v. hattında karşılıklı olarak birbirlerinin seferlerine kendi kodlarını koyabilecek. Ayrıca, imzalanan bu anlaşmanın, iş birliği kapsamında atılacak ilave adımlarla birlikte gelecek dönemde geliştirilmesi de hedefleniyor.

Her iki havayolu şirketinin birbirini tamamlayan tarife yapısı göz önüne alındığında yolcular, İstanbul ve Kişinev çıkışlı Türk Hava Yolları ve Air Moldova ortak uçuşları sayesinde bölgede güvenli bir şekilde bağlantı uçuşlardan yararlanabilecek.

Dünyanın sayıca en fazla ülke ve uluslararası noktasına uçan havayolu şirketi Türk Hava Yolları, 120 ülkede 300’den fazla yolcu ve kargo destinasyonuna sefer düzenliyor. Air Moldova ise, Avrupa, Rusya Federasyonu ve Orta Doğu’da 30 destinasyona düzenlediği günlük seferlerle Kişinev Havalimanı’ndan kısa ve uygun bağlantılar sağlıyor.