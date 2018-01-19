Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen yıl kurulan şirket sayısı bir önceki yıla göre yüzde 14,38 artarak, 72 bin 871'e ulaştı. Kapanan şirket sayısı ise yüzde 22,46 artışla 13 bin 517 oldu.

Buna göre, söz konusu ayda kurulan şirket sayısı, 2016'nın aynı ayına göre yüzde 22,89 artarak 5 bin 921 oldu. Kapanan şirket sayısı ise söz konusu dönemde yüzde 16,27 artarak ve 2 bin 15 olarak gerçekleşti.

Yıllık bazda değerlendirildiğinde kurulan şirket sayısı 2017'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 14,38 artarak, 63 bin 709'dan 72 bin 871'e çıktı. Bu dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 22,46 artarak 11 bin 38'den 13 bin 517'ye yükseldi.