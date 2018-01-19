Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kapalıçarşı'da 163 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 163,20 liradan, bin 74 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 92 liradan, 149 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 153 liradan, bin 50 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 70 liradan, 525 liradan alınan Yarım Ziynet 535 liradan ve 262 liradan alınan Çeyrek Ziynet 267 liradan satıldı.