İstanbul Kapalıçarşı'da 163 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 163,20 liradan, bin 74 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 92 liradan, 149 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 153 liradan, bin 50 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 70 liradan, 525 liradan alınan Yarım Ziynet 535 liradan ve 262 liradan alınan Çeyrek Ziynet 267 liradan satıldı.
Çeyrek altın 267 lira oldu
19.01.2018 - 17:37 | Son Güncelleme: 19.01.2018 - 17:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 163,20 lira oldu.
Etiketler : çeyrek altın,ekonomi haberleri,
537711 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/537711.aspx
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