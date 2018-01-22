Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2016’da bu rakam 1,2 milyon adet olarak gerçekleşmişti. Bilgisayar satışlarının 2017 sonu itibarıyla 1 milyon adet civarında olacağı tahmin edilirken, perakende satışların 11 yıl önceki seviyenin altına düşmesi dikkati çekti. GFK’nın 26 ilde 15 yaş ve üstü 1.100 hanede gerçekleştirdiği araştırmaya göre; tüketicilerin yüzde 93’ü dizüstü bilgisayar satın almayı düşünmediğini belirtti. Bu grubun yüzde 43’ü bilgisayar ihtiyacı olmadığını, yüzde 28’i bütçesinin kısıtlı olduğunu, yüzde 14’ü akıllı telefonlarının ihtiyaçlarını karşıladığını, yüzde 8’i de bilgisayar ve internet kullanmayı bilmediğini kaydetti.