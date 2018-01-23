Düzce’nin Karadeniz sahili olan Akçakoca ilçesinde Karadeniz'deki fırtına nedeniyle balık fiyatlarında değişkenlikler yaşanıyor. Avlanmaya fırtına nedeniyle çıkamayan balıkçılar, balık fiyatlarında yükselme yaşandığını ifade ettiler. Tezgahlarda balık fiyatları şöyle; Hamsi kilosu 13-20 lira, Mezgit 15 - 20, Barbun 40, Zargana 25, İstavrit 15, Levrek tane 13, Karadeniz levreği 100 TL’den satışa çıkarıldı.