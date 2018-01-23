Düzce’nin Karadeniz sahili olan Akçakoca ilçesinde Karadeniz'deki fırtına nedeniyle balık fiyatlarında değişkenlikler yaşanıyor. Avlanmaya fırtına nedeniyle çıkamayan balıkçılar, balık fiyatlarında yükselme yaşandığını ifade ettiler. Tezgahlarda balık fiyatları şöyle; Hamsi kilosu 13-20 lira, Mezgit 15 - 20, Barbun 40, Zargana 25, İstavrit 15, Levrek tane 13, Karadeniz levreği 100 TL’den satışa çıkarıldı.
Hamsinin fiyatı el yaktı
23.01.2018 - 13:52 | Son Güncelleme: 23.01.2018 - 14:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Batı Karadeniz’de yakalanan balıklarla tezgahlar renklenirken başta hamsi olmak üzere fiyatları 13 ile 20 lira arasında değişiyor.
Etiketler : hamsi,balık fiyatları,
538614 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/538614.aspx
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