Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen Washington Seyahat ve Macera Fuarı'na katılan ünlü seyahat yazarları AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

ABD'nin önde gelen seyahat yazarlarından olan ve "mylifesamovie.com" adlı gezi rehberi sitesini yöneten Alyssa Ramos, Türkiye'nin kendine has bir ülke olduğunu dile getirdi.

"Daha önce Türkiye'de bulundum. Gerçekten inanılmazdı. İstanbul'dan başladık, sonra Kapadokya'yı gezdik, balonla tur yaptık. Ardından Pamukkale'yi gezdik. Harikaydı." şeklinde konuşan Ramos, özellikle Kapadokya'ya hayran kaldığını vurguladı.

"Kapadokya listemde 6. sırada"

Ramos, "Şu anda mutlaka görmeniz gereken yerler listemde Kapadokya 6. sırada yer alıyor. Herkesin görmesini şiddetle tavsiye ederim. Ayrıca İstanbul ve Pamukkale'yi de mutlaka tavsiye ediyorum." yorumunu yaptı.

Dünyanın dört bir tarafını gezdikten sonra kendi seyahat blogunu açtığını ve kısa süre içinde ABD genelinde ve uluslararası anlamda ilgiyle karşılaştığını anlatan Ramos, Türkiye gibi kendine has özellikleri olan ülkelerin tanıtımına katkıda bulunmaktan memnun olduğunu belirtti.

"İstanbul olmazsa olmazdır"

Schultz, "Aslen İtalyanım ve Akdeniz insanının sıcakkanlılığını ve misafirperverliğini Türklerde her zaman görmüşümdür. Türkiye'nin tarihi inanılmaz, hele ki 300 yıllık geçmişi olan Amerikalılar için İstanbul hayal edilemeyecek bir tarih demek. Daha önce Türkiye'yi görmemiş olan kişiler için İstanbul olmazsa olmazdır." şeklinde konuştu.

ABD'de geçen hafta sonu 14'üncüsü düzenlenen Washington Seyahat ve Macera Fuarı'nda Türkiye standı büyük ilgi görmüştü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde ve Washington Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği ev sahipliğinde açılan stantta bu yıl Türkiye'yi, Türk Hava Yolları (THY) ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) temsil etmişti.