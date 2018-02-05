Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Düzenleme ile kulüpler, sporcu kazançları üzerinden kestikleri gelir vergisini “kanuni süre içerisinde beyan edip ödedikten sonra” iade olarak alacak. Uygulama devreye girdiğinde, ödemeyi takip eden 5 iş günü içerisinde ilgili vergi daireleri ödemeleri hesaplara aktaracak. Kulüplerin hesabına aktarılacak bu tutarların, amatör sporcular ve antrenörlerin ücretleri, sportif faaliyet içerisinde olan seyahatleri, sağlık harcamaları, eğitimleri, hazırlık kampları, malzeme ve ekipman gibi harcamalarda kullanılması gerekecek. Amaç dışı kullanıldığı tespit edilen tutarlar için vergi cezası kesilecek. Gerekli denetim, Maliye Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak.