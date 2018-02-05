Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Panora AVM'nin işletmecisi Panora İşletmecilik'in sahibi Panora Gayrimenkul Yatırım Orataklığı (Panora GYO) şirketteki varlıkları ile ilgili olarak muhtelif stratejik ve finansal opsiyonların değerlendirilmesi, varlıklarımızın bir bölümünün veya tamamının satışı da dahil olmak üzere stratejik ve finansal işbirliği olanaklarının değerlendirilmesi konusunda danışmanlık anlaşması yapıldığını duyurdu.

KAP açıklamasına göre bu kapsamda 29 Mayıs 2017 tarihinde Üç Deniz Danışmanlık A.Ş. ile bir Danışmanlık Sözleşmesi imzalandı, duyuru ise somut bir karşı taraf ve izlenecek yöntem belli olmadığından ve "işlem" belirsizlik taşıdığından 2 Şubat'a ertelendi.

"AÇIKLAMA GEREKTİRECEK GELİŞME YOK"

2 Şubat'ta yapılan açıklamada ertelemeye konu olan işlemde, kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek bir gelişme olmadığı da ifade edildi.

TSKB GYO'nun 29 Aralık 2017 tarihli değerleme raporuna göre Panora GYO'nun pazar değeri KDV dahil 1 milyar 37,8 milyon lira. Aylık kira değeri ise KDV dahi 6,98 milyon lira. 29 Aralık 2016'daki raporda değer 732,63 milyon liraydı ve son açıklanmış finansallar olan 2017 9 aylık bilançoda da bu değer kullanılmıştı.

Panora AVM yatırımı, 2004'te başladı ve alışveriş merkezi 10 Aralık 2007'de açıldı. Şirketin hisse senetleri 23 Mayıs 2013'ten beri borsada işlem görüyor.