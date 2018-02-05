Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir internet alış veriş sitesinden açıklamaya göre; 16 yaş ve üzerindeki otomobil, panelvan, otobüs, kamyonet ve kamyonlarını hurdaya ayıranlara, yeni araç alımlarında 10 bin lirayı geçmemek üzere Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi sağlanmasının da aralarında bulunduğu yeni vergi düzenlemelerini içeren yasa tasarısının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulması "hurda" piyasasını hareketlendirdi.



Belirlenen yaştaki araçlarını hurdaya ayırmaları karşılığında yeni araç alacak kişilere getirilmesi beklenen vergi avantajı sahibinden.com'da da "hurda" arayışını artırdı.



Tasarının Meclis'e sunulduğu 2 Şubat itibarıyla internet sitesindeki "hurda" aramaları bir önceki haftaya göre yüzde 81 arttı.