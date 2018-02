Türkiye Gazetesi

Miami’nin ardından ABD'de ikinci restoranını New York’ta açan Nusr-Et, son dönemde hem hijyen hem de pahalılık konusunda ülke medyasının dilinden kurtulmuyor. Ancak Nusr-Et, pahalılığa yeni açacağı konseptle yanıt verecek.



New York Post gazetesine konuşan Nusr-Et markasının kurucusu Nusret Gökçe, kuracağı burger zincirinin adının, ünlü tuz serpme hareketinden ilhamla “Salt Bae” olacağını açıkladı.



"Los Angeles'daki ilk Salt Bae restoranı için kira anlaşması imzaladık bile" diye konuşan Gökçe, burger zincirinin ikinci restoranını da Soho'da açacaklarını söyledi.



"SADECE ZENGİNLER İÇİN OLMAYACAK"



Haberde, restoranın yaklaşık 400 kilometrekarelik bir büyüklüğe sahip olacağı belirtildi. New York Post, diğer retoranlarının aksine Nusr-Et'in burger zincirinin, makul fiyatlarıyla herkese hitap etmeyi amaçladığını ve klasik fast-food zincirlerinden farklı olarak masaya servis yapılacağını yazdı. Gökçe, yeni konsept için "Sadece zenginler için olmayacak" diye konuştu.



