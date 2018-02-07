Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar/TL, güne sınırlı yükselişle başlamasının ardından 3,7720 seviyesinde dengelendi.

Dün küresel piyasalarda azalan risk iştahı ile 3,7960 seviyesine kadar yükselen dolar/TL, akşam saatlerinde ABD piyasalarındaki toparlanma ile düşüşe geçerek günü yüzde 0,44 azalışla 3,7683'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne sakin bir başlangıç yapmasının ardından yüzde 0,10 artışla 3,7720 seviyesinde dengelendi.

Euro/TL de 4,67-4,68 bandında seyrediyor.

Dolar endeksi, dün 90 seviyesinin test etmesinin ardından kazançlarının bir kısmını geri vererek bugün Asya piyasalarında 89,6 seviyesinde dengelendi.

Uzmanlar, yurt içi ve dışında veri akışının zayıf olduğunu, ABD pay piyasalarında başlayan ve dünya geneline yayılan düşüşe, gelecek tepki alımlarının gücünün izlenmesi gerektiğini kaydetti.

KORKU ENDEKSİ KORKUTTU

Piyasadaki dalgalanmayı en iyi gösteren endeklerden VIX (Korku Endeksi) son 36 saatte böyle dalgalandı. Wall Street’te Pazartesi başlayan sert satışlar ertesi gün yerini yükseliş bırakırken piyasadaki dalgalı seyir VIX'e böyle yansıdı.

AA Finans Analisti ve Stratejist Cüneyt Paksoy, dolar endeksinin ısrarlı bir şekilde 89,00-90,00 bandında kalması ve ABD tahvillerinde "güvenli liman alımları" sebebiyle de olsa yaşanan geri çekilmenin, özellikle gelişen ülkeler için risk ortamında önemli bir manevra alanı sağladığını ifade etti.

Paksoy, uluslararası piyasada dolar endeksinin görece düşük seyrinin devam etmesi halinde dolar/TL'de de dengeli seyrin mümkün göründüğünü belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 3,70-3,80 bandındaki sıkışmanın artarak devam ettiğine dikkati çekti. Bu bandın kırılması durumunda kırılma yönüne doğru hareketin ivme kazanabileceğini ifade eden Paksoy, bugün jeopolitik gelişmeler ve global piyasaların seyrinin izlenmesi gerektiğini bildirdi.