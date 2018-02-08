Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çelik İhracatçıları Birliği verilerine göre sektör, Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre miktar bazında yüzde 6,4 artışla 1,6 milyon ton ihracata ulaştı. Değer bazında ihracat ise yüzde 31,7’lik yükselişle 1,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ocak ayında miktar bazında en yüksek artış yüzde 67,4 ile sıcak yassıda olurken, en büyük düşüş ise yüzde 11,2 ile inşaat çeliğinde yaşandı. Ocak ayında sektörün bölgeler bazında yaptığı ihracata bakıldığında ilk sırada yer alan Avrupa Birliği’ne ihracat yüzde 69 artış ile 618 bin tona yükseldi. Avrupa Birliği’ni 400 bin tonla Orta Doğu, 146 bin tonla Uzak Doğu ülkeleri ve 141 bin ton ile Orta ve Güney Amerika ülkeleri izledi. Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Namık Ekinci “İthalat vergisinin sıfırlanması ana ürün grubumuz olan inşaat çeliği üreticileri üzerinde yoğun bir baskı oluşturuyor. Ancak, 2018 yılı genelinde de zorluklar karşısında yılmadan çalışan ihracatçılarımız sektörümüzün büyümesinde ve gelişmesinde en büyük dayanağımız olmaya devam edecek” diye konuştu.