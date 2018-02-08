Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2016'nın son çeyreğinde 121,3 milyon dolar zarar eden Tesla, 31 Aralık'ta sona eren 3 aylık dönemde 675,4 milyon dolar bir zarar bildirdi. Şirketin gelirleri ise 2,28 milyar dolardan 3,29 milyar dolara yükseldi.

Tesla, analistlere göre şirketin kaderini belirleyecek olan Model 3 sedan için yoğun yatırım harcaması yapıyor ve rekor zararın da ağırlıklı olarak buna bağlı geliştiği görülüyor. Tesla'nın Model 3 için 500 bin ön siparişi var ancak listedikilerin ne kadarının hala beklediği belirsiz.

UZAYA DA GİTTİ

Çılgın girişimci Elon Musk, bir başka önemli girişimi SpaceX ile Tesla'yı bir araya getirerek, uzaya bir Tesla göndermişti.

Musk'ın sahibi olduğu SpaceX' in ürettiği Falcon Heavy'i roketi Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarılı bir şekilde fırlatıldı.

Falcon Heavy Mars'a doğru yol alırken, fırlatıldıktan kısa bir süre sonra kapsülden ayrılan iki roket Dünya'ya döndü.

Heavy Falcon roketi, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından 45 yıl önce aya gönderilen ilk insanlı uçuşta kullanılan roketten sonra özel bir şirket tarafından uzaya fırlatılan en güçlü roket olma özelliğini taşıyor.

Heavy Falcon roketinin içine Tesla üretimi elektrikli spor bir araba da yerleştirildi. Kırmızı Roadster'in sürücü koltuğuna da astronot kıyafeti giyen cansız bir manken oturtuldu.

Kapsülün güneş yörüngesinde yüzlerce, hatta milyonlarca yıl dönmesi bekleniyor.