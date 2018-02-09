Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de sektörün öncü şirketlerinde Enerjisa, Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı. Yerli ve yabancı yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği şirketin hisselerinin yüzde 20’si halka açıldı. Düzenlenen gong töreninin ardından ENJSA kodu ile tahtada yerini alan şirketin hisseleri, ilk gün yüzde 5,3 prim yaptı. Borsa İstanbul’da düzenlenen gong törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, E.ON CEO’su Johannes Teyssen, Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen, Enerjisa CEO’su Kıvanç Zaimler ve Borsa İstanbul Yönetim Yönetim Başkanı Himmet Karadağ katıldı.

Bakan Albayrak, Enerjisa’nın halka arzının, yabancı yatırımcının sektöre yoğun ilgisini gösteren en güzel örneklerden biri olduğuna değinerek, şunları kaydetti: Enerjisa’nın halka arzıyla ilgili süreç, inşallah sektördeki büyük dönüşümün başlangıcı olur. Diğer büyük enerji firmalarının da sonuna kadar arkalarında olduğumuzu ve inşallah yakın zamanda onların da halka arzını beklediğimizi ifade etmek istiyorum. İnşallah, bu öngörülebilir piyasalarla birlikte bir iki sene içerisinde Enerjisa’dan üretim tarafında da güzel gelişmeleri duyacağız. Türkiye’ye yatırım yapan hiçbir zaman kaybetmedi. Türkiye sağlam ekonomisi, sunduğu cazip fırsatları, iç pazarının büyüklüğü ve siyasi istikrarıyla yatırımcılar için her zaman güvenilir bir liman olmaya bugün olduğu gibi yarın da devam edecek. Türkiye 2002-2016 yılları arasında haksız suçlamalara, ideolojik yaklaşımlara ve saldırılara rağmen, 180 milyar dolardan fazla doğrudan yabancı yatırımı çekmiş önemli bir ülke. Ancak hiçbir zaman bu saldırıları, yerli ve yabancı yatırımcılara yansıtmadı. Türkiye için menşei ne olursa olsun, yatırım yapan her firma Türkiye firmasıdır, bizim firmamızdır. Bugün başta Avrupa olmak üzere yabancı yatırımcıların Türkiye piyasasına girme ya da mevcutların operasyonunu daha da derinleştirme arzusu,Türkiye’nin güçlü ekonomi ve enerji vizyonuna duyulan güvenin en net göstergesidir.

Özel sektörde en büyük halka arz

Yabancı ve yerli yatırımcılar tarafından büyük ilgi gören Enerjisa’nın halka arzına 4,8 kat talep geldi. Şirketin yüzde 20 hissesinin halka arzında, toplam piyasa değeri 7 milyar 380 milyon TL oldu. Bu piyasa değeri ile Enerjisa, TL bazında Türkiye’de gerçekleştirilen en büyük özel sektör halka arzı olarak bir rekora imza attı.,

Türkiye doğru tercih

Enerjisa’ya 5 yıldır ortak olduklarını hatırlatan Johannes Teyssen, “Türkiye’ye yatırım yaptık. Çünkü burada artan elektrik talebine, hızlı kentleşme ve genç dinamik nüfusa, Sabancı’nın gücüne, sağlam düzenleyici çerçeveye inandık. 9 milyon müşterinin güvenini kazanmış bir şirketten bahsediyoruz” diye konuştu.

12 bin kişi ilk defa borsada

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Enerjisa’nın borsadaki 405’inci şirket olduğunu belirterek, şunları söyledi: Enerjisa, BİST 30’da işlem görecek. Payları, 38 bin 780 yatırımcıya satıldı ve piyasa değeri 1,5 milyar lira oldu. Bu halka arzda ilk defa hisse alan 11 bin 708 adet yatırımcı oldu.

Yerlilerin payını artırdık

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Enerjisa’nın halka arzı ile bir rüyasının gerçekleştiğini belirterek “Yerli yatırımcıdan gördüğümüz yüksek talep bizi ayrıca memnun ediyor. Yüzde 15 olarak planlanan yurt içi tahsis oranımızı, yüzde 24’e kadar artırdık. Bu, bize ilave sorumluluk getiriyor” dedi.