Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. Faruk Bingöl İSTANBUL



Erkeklerin en önemli hediye alternatifleri arasında, şüphesiz takılar da yer alıyor. Önceleri gümüşten altına kadar geniş bir yelpazede bulunan seçeneklere, son yıllarda pırlanta da eklenmiş durumda. Atasay Mücevherat CEO’su Atasay Kamer “Kentli nüfusun artmasıyla birlikte gelir seviyesi, şık görünme ihtiyacı ve hızlı tüketim de artıyor. Bu da takı kullanımını yaygınlaştırıyor. Burada artık pırtanta da ön plana çıkıyor. 2015’te ciromuz içinde pırlanta oranı yüzde 38,4, altın oranı ise yüzde 61,6 olarak gerçekleşmişti. 2016’da ciro içinde pırlanta oranının yüzde 41,8’e yükseldiğini, altının ise yüzde 58,2 olarak gerçekleştirildiğini görüyoruz. 2017’de de pırlanta oranının yüzde 41,3 şeklinde gerçekleşti. Pırlanta tercihlerinin artmasında birçok unsur etkili. Artık 490 TL’ye bile pırlanta almak mümkün. Parıltısı, çok zaman daha etkileyici oluyor. Bir de sertifikalı satışlar, buraya olan güveni artırdı. Bozdururken değer kaybı yüzde 20 civarında oluyor. Daha yüksek ürünle bir takasta ise, biz aynı fiyattan sayıyoruz” dedi.



HEDEF 500 MAĞAZA

2017’yi büyüme ile kapatan Atasay, gençleşen yüzü ile rotayı yurt dışına çevirdi. 2023 yılında Türkiye dâhil 500 mağazaya ulaşmak istediklerini belirten Atasay Kamer, şunları anlattı: 2016 ciromuz 396,8 milyon TL olarak gerçekleşmişti. 2017’de ciromuz ise 530,8 milyon TL... Bir yılda yüzde 33,8 büyüme sağladık. 2018 hedefimiz, 661 milyon TL... 2017’de 156 mağazaya ulaştık. 2018’de 45 yeni mağaza daha geliyor. Bunların 30’u yurt dışında olacak. Suudi Arabistan, Kuveyt gibi ülkelerde 10, Birleşik Arap Emirlikleri’nde de 20 mağaza açmayı planlıyoruz. Böylece bu yıl 100 ilave istihdama da imza atacağız.