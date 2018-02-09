Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turizm sektöründe erken rezervasyonla gelen yüksek talep Türk firmalarını yatırıma sevketti. Çatısı altında Hollanda ve Belçika’nın en büyük tur operatörlerinden Corendon Travel’ın yanı sıra 3 farklı hava yolu bulunan Corendon Turizm Grubu taleplere yetişebilmek için üç yeni uçağı bünyesini katma kararı aldı. Corendon Turizm Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, 2017 yılında 1 milyar lira konsolide ciroya ulaştıklarını belirterek, 2018 yılında da ciro olarak yüzde 15’lik bir büyüme hedeflediklerini söyledi. 2018 turizm sezonu için Türkiye rezervasyonlarının yükselişe geçmesiyle birlikte Türkiye yatırımlarını artıracaklarını ifade eden Karaer “Bizim asıl destinasyonumuz ve önceliğimiz Türkiye. Türkiye turizminin 2017’de son dakika rezervasyonları ile toparlanması ile birlikte grubumuz da 2017 yılında 2016’ya göre daha iyi bir yıl geçirdi. 2018 yılı için ise hem Türkiye turizmi hem de kendi grubumuz adına oldukça umutluyuz. Kendi tur operatörümüzün 2018 için aldığı Türkiye rezervasyonlarına baktığımızda rezervasyon artışının yüzde 100’ün üzerinde gerçekleştiğini görüyoruz. Türkiye iki seneden sonra tekrar Hollanda ve Belçika’nın bir numarası oldu. Tur operatörleri Türkiye’ye uçak bulmakta zorlanıyor. Talepler doğrultusunda grup çatımız altındaki Corendon Airlines’ın filosunu bu yıl 3 uçak ile büyüterek, Türkiye’ye daha fazla uçuş düzenleyecek şekilde planlama yaptık. 2018 hedefimiz 3 milyon yolcu taşımak. Aynı zamanda Corendon Airlines tarafında 2018’de yüzde 30’luk bir büyüme bekliyoruz” diye konuştu. Karaer, 2018’de bir ilki gerçekleştirerek Boeing’in yeni nesil uçağı fabrika çıkışlı bir 737 MAX 8’i de filolarına dahil edeceklerini ve bu uçağın Türkiye’de ilk defa Corendon Airlines ile uçacağını bildirdi. Öte yandan Corendon Turizm Grubu, Corendon Hotels and Resorts ismi altındaki otel zincirine de 2018’de iddialı bir otel daha ekliyor. Mayıs ayında hizmet vermeye başlayacak olan Corendon Village Hotel, hem yatırım bedeli hem de yatak kapasitesi ile Benelux ülkelerinin en büyüğü olacak.