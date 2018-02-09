Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Hakan Ateş, 20. kuruluş yıl dönümlerine denk gelen 2017 faaliyet döneminde, Türkiye’nin en büyük beşinci özel bankası olarak, 81 ile ve yurtdışına yayılan 740 şubenin yanı sıra, 14 binin üzerinde çalışan ile ülkeleri için değer oluşturmak üzere faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi. Ateş, DenizBank’ın aktiflerini 2017’de yıllık yüzde 18 artış ile 160 milyar TL’ye ulaştırdığını açıkladı. DenizBank’ın geçen 20 yıl içerisinde sadece Türkiye’de değil, yurt dışında da önemli bir müşteri ve hizmet tabanı oluşturduğunu belirten Ateş, Türk bankalarının yurt dışındaki iştirakleri arasında 10,5 milyar avro aktif büyüklük ile lider konumda bulunan, aynı zamanda Avusturya’nın 5. büyük özel bankası olan DenizBank AG dâhil toplamda 3 uluslararası iştirak ile hizmet sunduklarını ifade etti.