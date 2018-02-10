Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın, “Bölgesel krizlerden, kaynak ülkelerde yaşanabilecek kesintilerden ve anlık arızalardan etkilenmeyecek bir doğalgaz altyapısı hedefliyoruz” diyerek işaret ettiği altyapıda ilk faz tamamlandı. Bakanlığın BOTAŞ bünyesinde hizmete aldığı Hatay Dörtyol FSRU Terminali (sıvılaştırılmış doğalgaz depolama ve gazlaştırma ünitesi) ile, Türkiye doğalgaz talebini artık her şartta karşılayabilecek. Toplamda 263 bin metreküp ile dünyanın en büyük depolama kapasitesine sahip Dörtyol FSRU, standartların üstünde bir tesis olarak kabul ediliyor. Türkiye’de 2016 başında 34 milyon metreküp olan günlük LNG’den gazlaştırma kapasitesi, 2016 sonunda, yüzde 88 artışla 64 milyon metreküpe çıkmıştı. Dörtyol FSRU ile de bu rakam, ihtiyacı karşılayacak miktar olan 117 milyon metreküpe ulaştı. Doğalgaz altyapısının güçlendirilmesinde, depolama tesisleri de önemli katkı sağladı. İlk kısmı devreye alınan Tuz Gölü ve Silivri depolama tesislerindeki kapasite artışları ile Türkiye, 2015 sonunda toplam 288 milyon metreküpe ulaşmıştı. Her kış bazı üretici ülkelerin gazda kısıntıya gitmesi ve tüketimin artması sebeplerle, doğalgazda kesinti yaşanıyordu. Devreye alınan bu yatırımlar ile Türkiye, bu kış ilk defa, benzer teknik arıza ya da kısa süreli kesintilere rağmen kesintisiz gaz arzı sağlamış oldu.

Hedef 400 milyon metreküp kapasite

Türkiye’nin günlük maksimum doğalgaz tüketimi, yaklaşık 260 milyon metreküp civarında bulunuyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, artık kış mevsiminde kesintilerin bittiğini, yeni hedeflerinin günlük 400 milyon metreküplük altyapıya ulaşmak olduğunu belirtti. Bu kapasiteye ulaşmak için, öncelik depolamaya verilecek. Tuz Gölü ve Silivri’de kapasite genişlemesi yapılacak. Türkiye, 400 milyon metreküplük kapasiteye ulaştığında da, gazı ihraç edebilecek bir potansiyele sahip olacak.