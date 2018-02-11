Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Birlikte inovasyon” anlayışına Türkiye’de öncülük edecek olan iki kurum, girişimcilik ekosisteminin ve müşteri odaklı inovasyonun gelişmesine katkı sağlamayı hedefliyor. Üniversite öğrencilerinin ve girişimcilerin GE’nin garaj ekipmanlarından CNC tezgahları, lazer kesiciler, 3D yazıcılar ve enjeksiyon cihazı gibi makineleri uygulamalı olarak deneyimleme imkanı bulacağı merkezde, müşteri ihtiyacına göre yenilikçi çözümlerin geliştirilmesi de hedefleniyor. GE aynı zamanda Özyeğin Üniversitesi ile karşılıklı olarak bilgi ve network paylaşımında da bulunacak.