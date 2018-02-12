Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, Türkiye Vodafone Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hasan Süel’in katılımıyla düzenlenen programda, yaşları 7-14 arasında değişen 100 Düzceli çocuğa kodlama eğitimi verildi. Etkinlikte konuşan CEO Deegan, her bir çocuk kod yazmaya başladığında, Türkiye’nin dijitalleşmiş olacağını belirterek “Kodlamanın yaygınlaşması, yerli yazılım üretimini de teşvik edecek. Böylece Türkiye teknoloji tüketen değil, teknoloji üreten bir nesle sahip olacak” dedi.