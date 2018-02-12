Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaklaşan 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi, tüketiciye değişik hediye sunma yarışına baklavacılar da dahil oldu. Tatlı üreticileri bu sene üzerine isim yazdıkları baklavalarla, aynı hediyeyi almaktan sıkılmış çiftlere çare olmayı, böylelikle baklava satışlarını da artırmayı hedefliyorlar.

Sevgililer gününün yaklaşmasıyla hediye arayışına giren, ilginç hediyeler bulmak isteyen tüketicilere bir çözüm de baklavacılardan geldi. Konuya ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, özel günlerde tüketimi artan baklavaya 14 Şubat öncesi "sevgi dokunuşu" yaptıklarını söyledi.

"Baklava bizim A Millî tatlımız"

Yaklaşan Sevgililer Günü öncesi, baklavaya bir yöneliş olduğuna, bunun da satışları artırdığına dikkati çeken Yıldırım, şunları kaydetti:

"Her şey tanıtımla oluyor. Baklava bizim A Millî tatlımız. Kız istemeye giderken baklavayla gidilir, dargınları barıştırmak için baklava ikram edilir, özel davetlerde baklava her zaman sofranın padişahıdır. Baklava asil bir tatlı, diğer tatlılardan ayırmak lazım. Buna bağlı olarak biz de üreticiler olarak değişik projeler geliştiriyoruz. Artık kız istemeye gidenler için, baklavanın üzerine kızın ismini yazma, tepsinin üzerine kalp koyma gibi değişiklikler yapıyoruz.

Özellikle Sevgililer Günü'ne de hazırlık yaparken baklavanın üzerine sevgililerin isimlerini yazma, yanına kalp koyma gibi figürlerle baklava satışını artırmayı hedefliyoruz. Bu baklavalara 14 Şubat öncesi talep oluyor, daha çok 2-3 gün önce gelen bu siparişleri bir gün önce ya da gününde teslim ediyoruz. Götürüp ikram ediyorlar, ağızlar tatlanıyor, güzel bir görüntü oluyor. Her zaman farklılık güzeldir. Önemli olan, baklava bizim öz kültürümüz. Kaliteli baklavanın her yerde tüketilmesi gerekir."