Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

THK'den yapılan açıklamaya göre, 7 aday ülke arasında Türkiye'nin ABD ile son ikiye kaldığı, oyunların Uluslararası Havacılık Federasyonu (FAI) Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliğiyle Türkiye'ye verildiği belirtildi.

Oyunların resmî sözleşmesinin İsviçre'nin Lozan kentinde 14 Şubat'ta yapılacağının vurgulandığı açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Olimpiyatlardan sonra katılımcı açısından dünyanın en büyük yarışması olan oyunlarda, 100'den fazla ülkeden 4 binin üzerinde sporcuyu ülkemizin 5 farklı bölgesinde misafir edeceğiz. Mayıs 2018'te İstanbul'da FAI Yıl Ortası Toplantısı ile start alacak faaliyet, 3 yıl boyunca Dünya Sportif Havacılığının kalbinin ülkemizde atmasını sağlayacaktır. Amacımız sadece sportif yarışma değil, 1997'de olduğu gibi yıllık hacmi yüz milyonlarca dolar olan turizm ve sanayi girdisi yaşatmaktır. Dünyada sayıları 3 milyonu aşan orta ve üst gelir grubuna mensup amatör hava sporcularına yeni cazibe merkezleri belirlemektir. Ülkemizin bariz bir şekilde iç ve dış düşmanların saldırılarına maruz kaldığı bir dönemde ev sahipliğini üstlenme başarısını gösterdiğimiz 2020 Dünya Hava Oyunları, ülke tanıtımımız açısından ciddi önem arz edecektir. 5. Dünya Hava Oyunları'nın resmî sloganı "İstikbal Göklerdedir" olarak belirlenmiştir."