Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaklaşık 45 dakika yolculuk eden Arslan, hatıra fotoğrafı çektirdi, vatandaşların gezileri hakkında bilgi aldı. Arslan, tren ile ulaştığı Sarıkamış İstasyonu’nda gazetecilere; Doğu Ekspresi’nin bölgeye çok önemli katkı sunduğunu yolculardan duyduğunu söyledi. Doğu Ekspresi yolcu sayısının geçen yılın ilk 40 gününe göre bu yıl artış gösterdiğini dile getiren Arslan, şunları kaydetti: Geçen yıl ilk 40 günde yaklaşık 2 bin kişi yataklı vagonlarla gelmişken, bu yıl aynı dönemde 8 bin kişi geldi. Aynı şekilde kuşetli vagonlarımızda 3 bin kişi gelmişken yine bugün itibariye bu sayı yaklaşık 7 bine varmış durumda. Trenler yüzde yüz kapasite ile çalışıyor. İnşallah bu sayı gittikçe artacak ve biz misafirlerimizi daha iyi ağırlayacağız.