Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2013 yılında ihalesi yapılan ve Cumhuriyet tarihinin en büyük ihalesi olan 3. Havalimanı'nın ne zaman biteceği konusunda kamuoyu heyecanlı bir bekleyiş içinde.

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, yüzde yüzünün 2023'te tamamlanması planlanan 3. havalimanı inşaatının en zor kısımlarının şu anda bittiğini söylemişti. Havalimanı projesini yürüten Cengiz-Mapa-Limak-Kolin-Kalyon konsorsiyumu tarafından kurulan icracı ve imtiyaz sahibi şirket İGA'nın (İstanbul Grand Airport) Yönetim Kurulu Üyesi de olan Özdemir, havalimanı açılışını 2018'in ilk çeyreğine yetiştirmek istediklerini vurgulamıştı.

Özdemir, "Ancak Sayın Bakanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününün 26 Şubat olduğunu belirterek, 26 Şubat 2018 tarihine havalimanını yetiştirmemizi istedi. Biz de çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz" ifadelerini de kullanmıştı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ise 11 Şubat'ta yaptığı açıklamada 29 Ekim 2018'de 3. Havalimanının resmi açılışının yapılacağını belirtmişti.

26 ŞUBAT’A GERİ SAYIM

Resmi açılış öncesinde, THY'nin uçağı ile yapılacak ilk uçuşta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yer alması planlanıyor. Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan'ın 3.havalimanına yapılacak ilk uçuşu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşacağı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programının uyması halinde ilk uçuşun 26 Şubat'ta gerçekleştirilmesi planlanıyor.

3. HAVALİMANI SON DAKİKA - 3. Havalimanı'nda planlanan ilk uçuş hakkında yapılan son açıklama için tıklayınız.

ÜÇÜNCÜ HAVALİMANI NEREDE?

Dünyanın gözlerini kamaştıran bu dev yatırımı Ulaştırma Bakanlığı 'İstanbul Yeni Havalimanı' ismiyle projelendirdi. İstanbul'un üçüncü havalimanı, Karadeniz sahiline Terkos gölüne yakın Arnavutköy-Göktürk-Çatalca kavşağında 7700 ha'lık Akpınar ve Yeniköy mahalleleri arasındaki alanda bulunuyor. Atatürk Havalimanı ile arasındaki uçuş mesafesi 35 dakika olacak. Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile bağlantılı olacak. Taksim'den havalimanına 15 dakikada ulaşılabilecek.

3. Havalimanı'nın adı ne olacak?

11 Şubat'ta 3. havalimanı inşaat alanında incelemerde bulunan Bakan Arslan, basına yaptığı açıklamalarda 3. Havalimanının ismi ne olacak? sorusuna:

“Avrasya Tüneli’nde anket yaptık, dilimiz yandı, çünkü sosyal medya değerlerimizi yarıştırmaya başladı. Değerlerimizi kesinlikle yarıştırmayacağız. Bulunduğu dönemde bu ülkeye, insanlığa hizmet etmiş büyüklerimiz, liderlerimiz, değerlerimiz var. İnşallah 29 Ekim’de hep beraber ismi öğreneceğiz, ondan önce herhangi bir isim telaffuz edilmesi ve ortaya konulması söz konusu değil” şeklinde cevap verdi.