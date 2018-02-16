Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uyarılara ve tedbirlere rağmen Türkiye’de gıda israfının hâlâ önüne geçilemediğini belirten Palandöken “Türkiye’de yılda 1,7 milyar ekmek çöpe atılıyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yapılan kampanyalar sayesinde, yılda 384 milyon adet ekmek çöpe atılmaktan kurtarıldı. Sadece ekmek israfı azaltılarak yılda 2,8 milyar lira tasarruf sağlandı. Bu da ülkemiz için onlarca okul, hastane, köprü ve yol anlamına gelmektedir. Birleşmiş Milletlere göre ise, çöpe giden yiyeceklerin dörtte biri kurtarıldığında dünya üzerinde açlık bitecek. Dünyada israf edilen 1,3 milyon tondan fazla yiyecek, 2 milyara yakın insanı doyurabilir” diye konuştu.