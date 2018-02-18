Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BİST100 endeksi, haftayı yüzde 2,57’lik kazançla, 116 bin 511 puandan kapattı. Borsa İstanbul’da geçen hafta en çok yükselen hisse, yüzde 8,52 ile Fenerbahçe oldu. Onu yüzde 7,98’lik artışla TürkTraktör, yüzde 7,8’lik yükselişle Turcas Petrol izledi. Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı da, geçen bu hafta yüzde 1,05’lik artışla 163,50 liraya çıktı. Serbest piyasada dolar ve avro, haftayı kayıpla kapattı. Doların satış fiyatı 1,75’lik azalışla 3,7510 lira olurken, avronun satış fiyatı yüzde 0,36’lık düşüşle 4,6660 liraya geriledi.