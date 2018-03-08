Özelleştirilen fabrikaların daha verimli hale geldiğine dikkat çeken Fakıbaba, “8 tane özel fabrika var, 25 tane Türk Şeker’e bağlı fabrika var, bunun 8 tanesi 1 milyon ton üretiyor, 25 tanesi ise 1 milyon 400 bin ton üretiyor. Baktığınızda özelleştirilmiş fabrikalar daha fazla şeker üretiyorlar. Bana göre 14 tanesinin özelleştirilmesinde fayda vardır, zararı yoktur. Hekim olarak şekere karşıyım ama 14 tanesinin çok fazla şeker üreteceğine inanıyorum, sıcak bakıyorum” diye konuştu.
Özelleşecek şeker fabrikalarından işçi çıkarılmayacak
08.03.2018 - 04:20 | Son Güncelleme: 08.03.2018 - 04:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle ilgili olarak, “Bu özelleştirmelerde kesinlikle işçi çıkarımı olmayacak. İşçilerimizin bütün hakları baki kalacak. Ayrıca nişasta bazlı şekerin kotasının arttırılması söz konusu değil” dedi.
Etiketler : eşref fakıbaba,şeker fabrikaları,
548819 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/548819.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER