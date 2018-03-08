Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özelleştirilen fabrikaların daha verimli hale geldiğine dikkat çeken Fakıbaba, “8 tane özel fabrika var, 25 tane Türk Şeker’e bağlı fabrika var, bunun 8 tanesi 1 milyon ton üretiyor, 25 tanesi ise 1 milyon 400 bin ton üretiyor. Baktığınızda özelleştirilmiş fabrikalar daha fazla şeker üretiyorlar. Bana göre 14 tanesinin özelleştirilmesinde fayda vardır, zararı yoktur. Hekim olarak şekere karşıyım ama 14 tanesinin çok fazla şeker üreteceğine inanıyorum, sıcak bakıyorum” diye konuştu.