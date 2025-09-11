Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kritik eşik aşıldı! Merkez Bankası rezervlerinden yeni rekor

Kritik eşik aşıldı! Merkez Bankası rezervlerinden yeni rekor

Merkez Bankası rezervleri yükselmeye devam ediyor. 28 Ağustos haftasında 178.3 milyar dolarla rekor kıran rezervler, 5 Eylül haftasında rekor tazeledi. Rezervler 1 milyar 750 milyon dolar daha artarak 180 milyar 107 milyon dolara ulaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre rezervlerden yeni bir rekor geldi. 

BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ AZALDI 

5 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 855 milyon dolar azalışla 89 milyar 176 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 29 Ağustos'ta 91 milyar 31 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Kritik eşik aşıldı! Merkez Bankası rezervlerinden yeni rekor - 1. Resim

ALTIN REZERVLERİ 3.6 MİLYAR DOLAR ARTTI 

Bu dönemde altın rezervleri ise 3 milyar 605 milyon dolar artışla 87 milyar 326 milyon dolardan 90 milyar 931 milyon dolara çıktı.

Kritik eşik aşıldı! Merkez Bankası rezervlerinden yeni rekor - 2. Resim

TOPLAM REZERVLER 180 MİLYAR DOLARI AŞTI 

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 5 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 750 milyon dolar artışla 178 milyar 357 milyon dolardan 180 milyar 107 milyon dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi.

TCMB rezervleri, Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
26.01.202448.00789.154137.161
23.02.202449.27182.479131.750
29.03.202454.37868.748123.126
26.04.202459.11364.967124.080
31.05.202459.74083.909143.648
28.06.202458.07784.833142.910
19.07.202459.21494.695153.910
29.08.202460.04389.329149.373
27.09.202463.56693.824157.390
25.10.202465.89493.504159.398
1.11.202466.61493.005159.619
13.12.202465.30798.175163.482
27.12.202464.31990.738155.057
24.01.202568.23299.328167.560
14.02.202572.475100.677173.152
14.03.202574.01398.069171.082
21.03.202574.78588.328163.114
04.04.202576.42277.838154.261
30.05.202583.16470.026153.190
05.06.202585.57370.306155.879
13.06.202586.54372.744159.289
20.06.202585.00170.697155.698
11.07.202584.69281.551166.243
18.07.202585.26683.303168.567
25.07.202585.22386.625171.848
01.08.202584.07984.909168.989
08.08.202586.75887.607174.365
15.08.202585.58290.928176.510
22.08.202585.23791.090176.327
29.08.202587.32691.031178.357
05.09.202590.93189.176180.107
