Ev, araba ve iş yeri almak için faizsiz destek! Bakan Kurum detayları açıkladı: 2 farklı destek modeli var

Ev, araba ve iş yeri almak için faizsiz destek! Bakan Kurum detayları açıkladı: 2 farklı destek modeli var

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, vatandaşın faizsiz destek ile ev, araba ve araç satın almasını sağlayacak olan "Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi"nin detaylarını açıkladı. "Bu sistemde kesinlikle faiz yoktur. Doğrudan doğruya devlet güvencesi vardır." diyen Bakan Kurum, 2 farklı modelde vatandaşa destek sağlanacağını söyledi. İşte detaylar...

Emlak Katılım'ın iştiraki olarak kurulan Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş aracılığıyla ev, araba ve iş yeri almak isteyen vatandaşlara faizsiz destek verilecek. Uygulama ile vatandaşlar bütçelerine uygun taksitlerle tasarruf sağlayıp belirli birikime ulaşacak. Kalan kısım ise Emlak Katılım Tasarruf Finans tarafından karşılanarak ev, araç ve iş yeri sahibi olunabilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi'nin detaylarını anlattı.

Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle: 

"Yarınlarımız için çok kıymetli bir toplantıya ev sahipliği yapıyoruz. Bugün burada faizsiz çözümler sunarak insanımızı ev, araba ve iş yeri hayallerine kavuşturacak çok güçlü bir adım atıyoruz. 

Ailelerimiz için güzel evde çocuklarını büyütmenin, esnafımız için kira derdi olmadan hayal ettiği iş yerine sahip olmanın, yine o hayalle bir gün araba sahibi olur muyum diye hayal kuranların vatandaşlarımız olduğunu çok çok iyi biliyoruz. Bu nedenle vatandaşlarımızı devlet güvencesi ile hayallerine kavuşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Basitçe ifade edilmesi gerekirse, herkesin başında çatısı altında arabası, bereketli bir dükkanı olsun istiyoruz. 

TÜRKİYE'DE BİR İLK

Vatandaşımızın sesine kulak veriyor, onlar için neler yapabiliriz diye düşünüyoruz. Geçtiğimiz ay gayrimenkul sertifikasını kullanıma sunduk. Küçük yatırımlarla ev sahibi olabilme imkanı sağladık. Şimdi de vatandaşımızın sadece ev değil işyeri ve araç sahibi olmasını kolaylaştıracak yepyeni bir çalışmayı Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi'ni vatandaşımızın kullanımına sunuyoruz. Yeni sistemle bir ilki gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de ilk kez bir kamu bankası tasarruf finansman sistemine giriyor. 

"BU SİSTEMDE FAİZ YOK, DEVLET GÜVENCESİ VAR"

Bu sistemde kesinlikle faiz yoktur. Doğrudan doğruya devlet güvencesi vardır. Katılımcılar Emlak Katılım Tasarruf Finansman güvencesi ile bir araya gelecekler. Her vatandaşımız kendi bütçesine uygun taksitlerle birikim yapacaklar. Vatandaşımız Emlak Katılım şubelerine gidecek faizsiz finansman modeli ile satın almak istediği ev, araç ve işyeri için aylık taksit tutarını kendisi belirleyecek.

2 FARKLI DESTEK MODELİ BULUNUYOR

Burada vatandaşımıza 2 model sunacağız. Çekiliş sistemi olacak. Her ay noter huzurunda yapacağımız çekilişlerle sırası gelen vatandaşlarımıza destek sağlayacağız. İkinci model ise çekilişin olmadığı müşteri bazlı tasarruf finansman modeli. Bu modelde müşteri teslimat tarihini çekilişle değil kendi belirlediği tarihle ayarlayabilecek. Çekiliş olmadan ister peşinat ödeyerek isterse tutarı taksitlerle bölerek evini arabasını satın alabilecek. 

Bu sistemle ev almak isteyen vatandaşlarımız TOKİ ve Emlak Konut güvencesiyle faizsiz şekilde evini alabilecek. Yenilikçi konut, işyeri ve araç edindirme hamleleriyle vatandaşımızın mutluluğunu sağlamaktan başka gayemiz yok. İşin sonunda milletimizin duasını almaktan başka hedefimiz yok. Milletimiz için durmadan gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Bu projenin ülkemize milletimize hayırlı olmasını diliyorum."

