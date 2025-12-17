Ayten Kızıltoprak isimli vatandaş, sosyal medya üzerinden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yardım çağrısı yaparak engelli kızı Nur Sultan Kızıltoprak için tekerlekli sandalye istemişti. Çağrı sonrası Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sur İlçe Başkanı Şakir Erdin, aileye sürpriz yaparak engelli kızın hayalini gerçeğe çevirdi.

TEKERLEKLİ SANDALYE TESLİM EDİLDİ

Yapılan çağrı kısa süre sonra karşılık buldu. MHP Sur İlçe Başkanı Şakir Erdin ve MHP Sur Kadın, Aile Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) İlçe Başkanı Serap Kaya sosyal medyada yapılan paylaşımı görerek düğmeye bastı. Erdin ve Kaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli adına engelli kız Nur Sultan Kızıltoprak'a tekerlekli sandalye teslim ederek isteği yerine getirdi.

Devlet Bahçeli çağrıya kayıtsız kalmadı! Engelli kıza sürpriz hediye

"HER ZAMAN YANINIZDAYIZ"

Vatandaşların taleplerinin karşılıksız kalmayacağını dile getiren MHP Sur İlçe Başkanı Şakir Erdin, "Hayırlı Günler Programımız kapsamında, Genel Başkanımız, bilge liderimiz Devlet Bahçeli'nin yapmış olduğu çalışmalar doğrultusunda, hanımefendi sosyal medya üzerinden bizlere ulaştı. Biz de Genel Başkanımız adına engelli aracını getirdik ve bazı kişisel ihtiyaçlarını da karşılayarak teslim ettik. Her zaman yanınızdayız, şartlar ne olursa olsun. Liderimiz Devlet Bahçeli'nin selamlarını da sizlere getirdik" ifadelerini kullandı.

"DEVLET BAHÇELİ'DEN ALLAH RAZI OLSUN"

Anne Ayten Kızıltoprak ise yapılan destekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti. Kızıltoprak, "Devlet Bahçeli'den Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum elinizi uzattınız bize yardımcı oldunuz çok teşekkür ediyorum. Her daim Devlet Bahçeli'den razıyız. Her zaman kapısını çalıyoruz bize yardımcı oluyor. Bize tekerlekli sandalye gönderdi çok teşekkür ederim Allah razı olsun" dedi.

