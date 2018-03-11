Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen yıl 35 milyon avroluk ihracata imza atan Hitit Seramik; Paris metrosundaki Chatelet, Republic, Bastille ve Opera gibi büyük istasyonların yenilenmesinde kullanılan ürünleri gönderdi. Bu istasyonlar için 200 bin metrekarelik ürün teslimatı yapan firma, Avrupa standartlarını yakaladığını da gösterdi. Avrupa’da çoğunlukla 10x10, 25x25 gibi küçük ebatlar tercih edilmesine rağmen, 75x75 ebatla batı pazarına açılan Hitit Seramik, projelere özel serilerle bu yıl 40 milyon dolarlık ihracata ulaşmayı hedefliyor.